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Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 150

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Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 182 человека.
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс

Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек. Об этом в среду, 6 февраля, пишет Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс.

Ранее сообщалось о 142 погибших.

Также сообщается, что число пропавших без вести составляет 182 человека.

Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 

Власти штата объявили в регионе трехдневный траур.

 

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Теги: Бразилия, жертвы, дамба, погибшие, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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