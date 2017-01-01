Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 150
Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 182 человека.
Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек. Об этом в среду, 6 февраля, пишет Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс.
Ранее сообщалось о 142 погибших.
Также сообщается, что число пропавших без вести составляет 182 человека.
Напомним, прорыв плотины в штате Минас-Жерайс произошел 25 января. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей.
Власти штата объявили в регионе трехдневный траур.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент