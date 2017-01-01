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Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на €255 тысяч

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Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы для стрелкового оружия советского производства на общую сумму 255 тысяч евро.
Погрузка литовских боеприпасов для Украины
Погрузка литовских боеприпасов для Украины
kam.lt

Правительство Литвы утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба литовского Минобороны.

В частности, в ведомстве объяснили, что речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украины в укреплении ее оборонительных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Известно, что Литва ранее уже оказывала украинской армии материальную поддержку и элементы оружия.

Напомним, в декабре 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна увеличит военную и гуманитарную поддержку Украины.

Также сообщалось, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 17%.

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Теги: оружие, Литва, боеприпасы, помощь, патроны, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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