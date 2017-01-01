Опубликовано видео момента обрушения многоэтажки в Стамбуле

На видео с камер наблюдения видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие разбегаются.

В интернете опубликовано видео, на котором видно момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле, в котором, по разным данным, могли находиться до 30 человек. Соответствующую запись с камер наблюдения опубликовал в среду, 6 февраля, телеканал PressTV в Twitter.

В частности, на кадрах видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

По словам главы района Картал, где произошло обрушение дома, указанное здание было очень старым. При этом он исключил версию о том, что причиной обрушения мог стать взрыв.

Также глава района отметил, что в подвале здания находилась текстильная мастерская, в которой работали 15-20 человек. В свою очередь телеканал Haberturk сообщил, что в момент обрушения в нем могли находиться от 25 до 30 человек.

Напомним, многоэтажка в стамбульском районе Картал обрушилась приблизительно в 15:00 среды. По предварительным данным, в результате происшествия погиб как минимум один человек, еще четверо пострадали.

Также сообщалось, что в результате обрушения стены отеля Альгамбра в Перу погибли 15 человек.

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