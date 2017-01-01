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В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы

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У здания Центробанка Нидерландов произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек.
Стрельба в Амстердаме
Стрельба в Амстердаме
at5.nl

В Амстердаме около здания Центрального банка произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек, сообщает телеканал AT5.
 
Является ли погибший злоумышленником, пока не известно. Отмечается, что в стрельбе принимали участие сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, на месте находились около 40 полицейских автомобилей.
 
На улице полностью остановлено движение и закрыт пешеходный проход. Полиция ведет расследование произошедшего.



 
Напомним, ранее в немецком Кельне произошла стрельба, а в пригороде американского Лос-Анджелеса в перестрелке погибли три человека.

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Теги: видео, фото, стрельба, Нидерланды, Амстердам
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Источник: korrespondent.net

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