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Экс-президента Бразилии посадили еще почти на 13 лет

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Бывшему бразильскому лидеру Инасиу Лула да Силва добавили к тюремному сроку еще почти 13 лет.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
 
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщает Globo.
 
Такой приговор ему вынес Окружной суд бразильского города Куритиба. Следствие установило, что Лула да Силва получил дом и земельный участок в Сан-Паулу в обмен на содействие частным компаниям. По документам владельцами дома числились люди из окружения политика.
 
Это уже второй приговор в отношении Лулы да Силвы, который был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2016 году он был приговорен к 9,5 лет заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег.

В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба. 
 
В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.

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Теги: президент, коррупция, суд, Бразилия, приговор
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Источник: korrespondent.net

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