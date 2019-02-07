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Советский Союз хотел отдать Японии два острова – СМИ

Комментариев: 3
Если бы отношения стран развивались благоприятно, то власти СССР могла бы передать Японии острова Шикотан и Хабомаи.
Дома на Курилах
Дома на Курилах
Reuters (архивное фото)


Власти США разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС.

В распоряжение журналистов попал документ под названием Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений. В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться благоприятно, то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

При этом в документе подчеркивается, что Япония должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах. Отмечается также, что передача Шикотана и Хабомаи поможет усилить влияние СССР на Японию и ослабить связи азиатской страны с США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.

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Теги: Япония, острова, СССР, Курильские острова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    07.02.2019, 06:08
Оценка:  -1
Мыкола
Это США уверяли Советский Союз в выгодности такой сделки и от них исходила такая инициатива Хрущев подумал, подумал и послал япошек подальше !
Мухоморище    07.02.2019, 06:14
Оценка:  0
Мухоморище
Та ты чё?!... Ты бы отдохнуло,лишнехромосомное))Сут ки напролёт борешься с США и бандеровцами.
Колишній-східняк    07.02.2019, 06:04
Оценка:  0
Колишній-східняк
Но тут подъехал поручик Ржевский и такое началось...
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