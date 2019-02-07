Советский Союз хотел отдать Японии два острова – СМИ

Если бы отношения стран развивались благоприятно, то власти СССР могла бы передать Японии острова Шикотан и Хабомаи.



Власти США разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на секретный документ ЦК КПСС.

В распоряжение журналистов попал документ под названием Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений. В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться благоприятно, то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

При этом в документе подчеркивается, что Япония должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах. Отмечается также, что передача Шикотана и Хабомаи поможет усилить влияние СССР на Японию и ослабить связи азиатской страны с США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.

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