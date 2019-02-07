Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США возобновили расследование связей Трампа с РФ

Комментариев: 2
В Конгрессе США проведут строгое расследование возможных связей Дональда Трампа и его команды с РФ.
Американский конгресс
Американский конгресс


Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил, что в Конгрессе возобновляется расследование связей американского президента Дональда Трампа с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

В заявлении говорится, что комитет проведет строгое расследование возможных связей Трампа и его команды с Россией и другими странами во время предвыборной кампании в 2016 году.

Также отмечается, что комитет намерен расследовать контрразведывательные угрозы, которые могли возникнуть во время возможных контактов США с российским правительством или другими зарубежными действующими лицами.

Как сообщал Корреспондент.net, в США также ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса. Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, конгресс, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
G_only_G    07.02.2019, 07:20
Оценка:  +6
G_only_G
Для российской федерации только один сценарий - фрагментация на независимые от кремля республики!
Слава Сатане! Свободу Ингрии и Карелии!
Spoooooock    07.02.2019, 07:23
Оценка:  +4
Spoooooock
Слава Сатане! Свободу Ингрии и Карелии!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь