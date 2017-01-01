Из рухнувшего в море самолета с футболистом достали тело

Тело из воды доставали в сложных погодных условиях с помощью дистанционно управляемой техники.

Спасателям удалось достать тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летел футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Sky News.

Чье это тело - футболиста или пилота - пока не уточняется.

Отмечается, что тело из воды доставали в сложных погодных условиях с помощью дистанционно управляемой техники.

Как известно, на борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Несколькими днями ранее сообщалось, что в рухнувшем в море самолете с футболистом нашли тело, однако достать его не могли.