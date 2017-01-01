В Италии погиб в ДТП украинский бизнесмен

Мотоцикл, которым управлял украинец Денис Русин, столкнулся с автомобилем.

Русин скончался по дороге в больницу Bologna Today

В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен - 46-летний Денис Русин.

Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Информатор со ссылкой на Giornale Di Sicilia.

По данным СМИ, авария случилась 5 февраля.

Читай также: В Чехии в ДТП погиб украинец

Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем. Русин скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Авария произошла в провинции Агридженто Bologna Today

Как сообщалось 14 декабря, итальянская полиция арестовала убийцу, который зарезал украинца Юрия Бусуйока в Неаполе.