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В Италии погиб в ДТП украинский бизнесмен

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Мотоцикл, которым управлял украинец Денис Русин, столкнулся с автомобилем.
Русин скончался по дороге в больницу
Русин скончался по дороге в больницу
Bologna Today

В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен - 46-летний Денис Русин.

Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Информатор со ссылкой на Giornale Di Sicilia.

По данным СМИ, авария случилась 5 февраля.

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Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем. Русин скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Авария произошла в провинции Агридженто
Авария произошла в провинции Агридженто
Bologna Today

Как сообщалось 14 декабря, итальянская полиция арестовала убийцу, который зарезал украинца Юрия Бусуйока в Неаполе. 

 

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Теги: Италия, ДТП, смерть, мотоцикл, украинец, мотоциклист
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