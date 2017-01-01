В Италии в ДТП погиб украинец
В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен - 46-летний Денис Русин. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Информатор со ссылкой на Giornale Di Sicilia.
По данным СМИ, авария случилась 5 февраля.
Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем.
Русин скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.
Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.
Cмотрите фотогалерею: В Италии в ДТП погиб украинец
Напомним, в январе в Чехии в аварии погиб гражданин Украины.
Также сообщалось, что в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet