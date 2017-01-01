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В Италии в ДТП погиб украинец

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Мотоцикл, которым управлял украинец Денис Русин, столкнулся с автомобилем.
Авария в Италии
Авария в Италии
Bologna Today

В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен - 46-летний Денис Русин. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет Информатор со ссылкой на Giornale Di Sicilia.

По данным СМИ, авария случилась 5 февраля.

Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем. 

Русин скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

 

Cмотрите фотогалерею: В Италии в ДТП погиб украинец

 

Напомним, в январе в Чехии в аварии погиб гражданин Украины.

Также сообщалось, что в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.

 

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Теги: Италия, ДТП, смерть, мотоцикл, украинец, мотоциклист
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Источник: korrespondent.net

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