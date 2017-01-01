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Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

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В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве .
Представительство в Москве закроют 29 марта
Представительство в Москве закроют 29 марта
depositphotos.com

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закроет отделение в Москве. 

Об этом сообщает служба гражданства и иммиграции США, передает УНН.

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“В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. Последний день работы офиса будет открыт для публики, а прием заявок - 28 февраля 2019 года“, - идется в сообщении.

Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за определенные ограниченные услуги, предоставляемые ранее USCIS для лиц, проживающих в России. Отдел по делам беженцев USCIS будет нести основную ответственность за рассмотрение дел беженцев, представленных на собеседование в регионе.

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Ранее Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны. Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней. 

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Теги: США, Россия, Москва, посольство
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