Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве .

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закроет отделение в Москве.

Об этом сообщает служба гражданства и иммиграции США, передает УНН.

Читай также: Бывший посол Австрии в Косово станет послом в Украине

“В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. Последний день работы офиса будет открыт для публики, а прием заявок - 28 февраля 2019 года“, - идется в сообщении.

Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за определенные ограниченные услуги, предоставляемые ранее USCIS для лиц, проживающих в России. Отдел по делам беженцев USCIS будет нести основную ответственность за рассмотрение дел беженцев, представленных на собеседование в регионе.

Читай также: Канада в два раза сократила штат посольства на Кубе

Ранее Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны. Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней.