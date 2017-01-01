В аэропортах Германии проходит забастовка

Опоздания и задержки рейсов в Дюссельдорфе и Ганновере будут вызваны временным прекращение работы сотрудников фирмы Aviapartner, занимающейся погрузкой багажа.

В аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера в четверг, 7 февраля, проходят забастовки персонала.

Отмечается, что профсоюз Verdi призвал к стачке сотрудников службы Aviapartner, отвечающей за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа.

Информация о забастовке, которая проходит с 3:00 до 11:00 по местному времени, поступила неожиданно. В это время прекратится погрузка багажа на рейсы Lufthansa, Condor, Easyjet и других авиакомпаний.

В аэропорту Дюссельдорфа запланировано 580 прилетов и вылетов. В связи с забастовкой в этот день будут работать дополнительные консультанты, который помогут пассажирам сориентироваться.

В то же время в Ганновере погрузка багажа прекращена с 5:00 до 13:30 по местному времени. Она затронет семь рейсов. Речь идет о вылетах в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву и Лондон.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Позже сообщалось, что сотрудники аэропортов и работодатели уладили тарифный спор. Однако накануне началась забастовка в аэропорту Гамбурга, где массово отменяют рейсы.

Источник: Русская служба DW

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