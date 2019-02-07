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Париж пошел против Северного потока-2 - СМИ

Комментариев: 2
Франция готова поддержать изменения в законодательстве ЕС, которое осложнит строительство газопровода.
Без Парижа Берлину будет сложно продиктовать свою волю в вопросе Северного потока-2
Без Парижа Берлину будет сложно продиктовать свою волю в вопросе Северного потока-2

Власти Франции решили поддержать изменение законодательства Евросоюза, которое усложнит строительство российского газопровода Северный поток-2. Об этом пишет немецкая газета S"uddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - сказали в Париже.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - говорится в материале.

По данным СМИ, тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2.

 

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Теги: ЕС, Франция, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gagarinn    07.02.2019, 10:59
Оценка:  0
Gagarinn
Вот и французы дали защеку сколеновставателям
Шкиряк_и_Зорян    07.02.2019, 11:07
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Немцам, дурачок, немцам. И не дали, а трясут хером перед лицом для выторговывания каких-то внутриеэсовских ништяков.
Это очень высокий уровень отношений, не наш.
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