На военный полигон Полесский строят дополнительные дороги.

В Беларуси замечена странная активность у границы с Украиной

В Беларуси замечена странная активность у границы с Украиной

В Беларуси на территории заказника Ольманские болота у границы с Украиной ведутся работы по постройке дорог, которые станут дополнительной возможностью для перемещения армии и военной техники.

Об этом пишет белорусский сайт Хартия'97.

Согласно официальной версии, строительство дорог на территории Ольманских болот должно упростить вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.

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В то же время, как cообщил журналистам на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон Полесский.

Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.

Ситуацию прокомментировал белорусский волонтер в Украине Вадим Кабанчук.

“Для Украины - это плюс 1000 километров дополнительной линии фронта на Севере. Если Беларусь теряет независимость - Россия может проецировать свою военную силу на весь регион. Открывается прямой выход на Польшу, Литву, Сувалкский коридор“, - говорит Кабанчук.

По мнению активиста, строительство военной инфраструктуры может быть исполнением каких-то договоренностей или обещаний, данных Кремлю.

Отмечается, что в течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.

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Подъездные пути были созданы к пограничной заставе Ольманы, граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам Мутвица, Хиничев, пропускному пункту Селище, граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитнянского района Ровенской области Украины.

Как подчеркнул источник, в непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости также расположен Киев.

Кроме того, экологи бьют тревогу, ведь Ольманские болота - одни из крупнейших в Европе. Масштабная стройка несет огромный вред уникальной экосистеме.

Как сообщалось 5 февраля, Белоруссия увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы.