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В Румынии лже-врач выдавал себя за пластического хирурга

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Задержанный оказался итальянцем с 8-ю классами образования.
Врач пренебрегал даже правилами гигиены
Врач пренебрегал даже правилами гигиены
скриншот из видео

В Румынии задержали итальянца, который выдавал себя за пластического хирурга.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Мужчина, который имеет только 8 классов образования, умудрился обмануть сразу несколько частных румынских клиник. С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию - замену протеза молочной железы. Во время хирургического вмешательства команда медиков заметила странное поведение псевдоврача.

Как сообщалось в январе 2018 года, в России лже-врач вел прием в качестве гинеколога.

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Теги: врач, поддельный диплом, Румыния, итальянец
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