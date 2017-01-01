В Румынии лже-врач выдавал себя за пластического хирурга
Задержанный оказался итальянцем с 8-ю классами образования.
В Румынии задержали итальянца, который выдавал себя за пластического хирурга.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Мужчина, который имеет только 8 классов образования, умудрился обмануть сразу несколько частных румынских клиник. С поддельным дипломом он смог получить разрешение на работу и провести как минимум одну операцию - замену протеза молочной железы. Во время хирургического вмешательства команда медиков заметила странное поведение псевдоврача.
Как сообщалось в январе 2018 года, в России лже-врач вел прием в качестве гинеколога.