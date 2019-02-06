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В НАТО занялись созданием истребителя шестого поколения

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К 2040 году самолеты проекта FCAS заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.
Министры обороны Германии (слева) и Франции
Министры обороны Германии (слева) и Франции
Getty Images
Главы Минобороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News.
 
 
Уточняется, что договор заключен между европейским концерном Airbus и французской Dassault Aviation.
 
Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.
Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.
 
Раннее в Airbus сообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием.
 
Ранее сообщалось, что французский истребитель четвертого поколения Rafale выполнил симуляцию миссии по ядерному сдерживанию.
 
 

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Теги: НАТО, самолет, Франция, Германия, Airbus, истребитель, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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