В НАТО занялись созданием истребителя шестого поколения

К 2040 году самолеты проекта FCAS заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.

Главы Минобороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию истребителя шестого поколения, сообщает портал Defense News

Уточняется, что договор заключен между европейским концерном Airbus и французской Dassault Aviation.

Работы начнутся в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS). Стоимость двухлетнего контракта оценивается от 65 до 74 миллионов евро.

Предполагается, что самолеты проекта FCAS к 2040 году заменят устаревшие французские истребители четвертого поколения Rafale и немецкие Eurofighter Typhoon.

Раннее в Airbus сообщали, что перспективный европейский истребитель будет обладать технологиями малозаметности, быстрой передачи данных управления и контроля, в том числе, с помощью искусственного интеллекта, системой автоматического распознавания целей, а также лазерным оружием. Ранее сообщалось, что французский истребитель четвертого поколения Rafale выполнил симуляцию миссии по ядерному сдерживанию

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet