В Стамбуле под руинами обрушившейся многоэтажки нашли живым ребенка

Пятилетняя девочка провела под завалами восьмиэтажного дома 18 часов. После спасения ее доставили в больницу.

Турецкие спасатели нашли живой пятилетнюю девочку под завалами жилого дома в Стамбуле, который обрушился накануне. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает ВВС.

Отмечено, что девочка провела под завалами когда восьмиэтажного жилого дома 18 часов, после спасения ее доставили в больницу.

По последним данным, в результате обрушения дома погибли три человека, еще 12 получили травмы, трое из которых находятся в критическом состоянии.

Известно, что в доме официально было зарегистрировано 43 человека, которые проживали в 14 квартирах.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы.

Губернатор Стамбула уже заявил, что последние три этажа здания были достроены незаконно. Окончательные причин аварии пока неизвестны.

Напомним, многоэтажка в стамбульском районе Картал обрушилась приблизительно в 15:00 среды. По предварительным данным, в результате происшествия погиб как минимум один человек, еще четверо пострадали.

Вскоре в интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле.

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