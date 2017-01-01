В Нидерландах тысячи школьников провели климатический марш

Тысячи нидерландских школьников пропустили уроки и прошли демонстрацией мимо парламента с призывом ограничить выбросы парниковых газов.

В Нидерландах тысячи школьников пропустили уроки в четверг, 7 февраля, и прошли демонстрацией мимо парламента, призывая к более амбициозной климатической политике в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Указано, что демонстрация нидерландских школьников следует за подобными маршами последних недель в соседней Бельгии.

Как заявили организаторы, таким образом, они хотят привлечь внимание политиков в Нидерландах, которые решают, как лучше ограничить выбросы парниковых газов.

"Мы здесь, потому что мы хотим, чтобы правительство приняло более быстрые и лучшие шаги для улучшения климата", - пояснила 16-летняя Маартье Буд, которая приехала из северного города Зволле в 200 км от Гааги.

Как отмечается, Нидерландское агентство по оценке экологии в прошлом месяце заявило в своем отчете, что установленная судом цель сократить объем выбросов на 25% от уровня 1990 года к 2020 году недостижима.

В свою очередь группа из около 350 ученых и исследователей опубликовала открытое письмо в поддержку марша, заявив, что "настало время для жестких мер для быстрого и резкого уменьшения выбросов парниковых газов".

Напомним, 24 января школьники вышли на улицы Брюсселя, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара. Шествие собрало 35 тысяч участников.

31 января в Брюсселе около 12 500 молодых людей устроили акцию протеста у дома министра окружающей среды Бельгии.

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