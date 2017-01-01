Вспышка кори на Мадагаскаре: за год погибли 300 человек
На острове зафиксирована сильнейшая вспышка кори за последние десятилетия. За 2018 год погибли 300 человек.
На Мадагаскаре зафиксирована сильнейшая вспышка кори за последние десятилетия, сообщает CNN.
По данным министерства здравоохранения, начиная с 2018 года, более 20 тысяч человек заболели, 300 из них – умерли (в основном, дети).
Вспышка поразила все регионы и все крупные города страны. По словам врачей, заболевание распространяется из-за недостаточного охвата вакцинацией.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Украине глава МОЗ Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.
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