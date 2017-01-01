Европа не будет зависеть от газа из РФ - Меркель

Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны, заявила канцлер.

Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода Северный поток-2. Об этом заявила в четверг, 7 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель в Братиславе, где проходят переговоры с главами правительств стран Вишеградской группы - Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, сообщает агентство Reuters.

"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию. Мы не хотим ни при каких обстоятельствах полностью зависеть тут от России", - утверждала она.

Канцлер напомнила, что в ФРГ будут построены терминалы для сжиженного природного газа. Меркель также снова заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, указав на то, что обсуждает данный вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Одновременно она отметила, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в будущем. "Мы не впадем в одностороннюю зависимость", - уверена канцлер.

В то же время, сегодня Министерство иностранных дел Франции подтвердило намерение страны поддержать изменение Газовой директивы ЕС, что может затронуть проект Северный поток - 2, пишет ТАСС. "Франция рассчитывает поддержать принятие подобной директивы. Работы по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются с нашими партнерами, в частности с Германией", - заявили в МИД.

По данным СМИ, тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить строительство Северного потока-2.

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