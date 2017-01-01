У Трампа рекордно низко упал рейтинг

По данным опроса, лишь 40% респондентов одобряют действия Трампа, в то время как 55% высказали свое недовольство президентом.

Кроме того, до рекордно низкого показателя упал и уровень одобрения среди демократов и респондентов, не поддерживающих ни одну из партий - 88% и 56% опрошенных соответственно не одобряют действия Трампа.