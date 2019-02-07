Макрон отказался выступать вместе с Меркель - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на конференции в Мюнхене.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель не будут совместно выступать на конференции в Мюнхене

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не ехать на конференцию по безопасности в Мюнхене, а также отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает со ссылкой на источники Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, ранее упоминались "трудности с расписанием", однако "есть впечатление охлаждения германо-французских отношений".

Как пояснило доверенное лицо Макрона Хенри Ендерляйн, отказ от совместного выступления является "символическим сигналом".

Он добавил, что Макрон сейчас сфокусирован на внутренней политике, что "понятно", учитывая обстановку во Франции, однако есть все больше признаков "затяжного отчуждения".

"Это вызывает у меня тревогу", - сказал Ендерляйн.

Также, как напоминает издание, в четверг стало известно, что Франция намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, что коснется реализации проекта Северный поток-2.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали 22 января новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году.

Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике.

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