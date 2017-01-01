Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до десяти

В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до десяти, говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось о шести погибших и 13 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал. Спасатели более суток продолжают разбирать завалы.

Напомним, днем 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилась многоэтажка. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.

В интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома в Стамбуле.

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