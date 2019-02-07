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Москва назвала условия для возобновления ДРСМД

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Военный атташе США в Москве приглашен в Минобороны РФ для вручения ноты по проблеме ракетного договора.
Игорь Конашенков озвучил требования к США
Игорь Конашенков озвучил требования к США
topwar.ru

Россия потребовала от США выполнить ряд условий для возобновления действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает Интерфакс в четверг, 7 февраля.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора", – отметил он.

По словам Конашенкова, Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотники. Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают "по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина "крылатая ракета наземного базирования".

Также отмечается, что военный атташе США в Москве приглашен в Минобороны РФ для вручения ноты по проблеме ДРСМД.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

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Теги: Россия, армия и вооружение, США, Москва, Минобороны, ракета, ракеты, оружие, беспилотник
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Источник: korrespondent.net

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Колишній-східняк    07.02.2019, 21:44
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