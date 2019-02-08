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В США заявили, что время для диалога с Мадуро прошло

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Страны мира должны послать лидеру Венесуэлы ясный сигнал, что он должен уйти, считают в Вашингтоне.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошло.

"Время для диалога с Мадуро давно прошло", - отметил Абрамс.

Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле. По словам Абрамса, Мадуро будет лишь затягивать переговоры и "манипулировать" ими.

Представитель США указал, что вместо того, чтобы общаться с Мадуро, все страны должны признать Хуана Гуаидо временным президентом страны.

"Мы (США) не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе", - заключил Абрамс.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

Мадуро призвал Трампа и Гуайдо не совершать ошибок

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Теги: США, Венесуэла, переговоры, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Злой_Биша    08.02.2019, 00:50
Оценка:  0
Злой_Биша
За спиной у Мадуро сидит Куйло и шепчет на ушко как надо себя вести и как надо разгонять протестующих. Когда-то он так же суфлировал Януковичу, но Мадуро сейчас гораздо дальше от Ростова и добежать до границы может и не успеть......
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