Число жертв прорыва дамбы в Бразилии приблизилось к 160

Численность погибших в результате трагедии в штате Минас-Жерайс увеличилась до 157 человек.

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в Бразилии увеличилось до 157. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил портал Globo.

На четырнадцатый день поисков после аварии опознаны тела 134 погибших. Пропавшими без вести числятся 182 человека.

Отмечается, что пожарные службы начали использовать во время поиска 250 специальных геолокационных устройств, которые могут отслеживать местонахождение спасателей и передавать их просьбы о помощи.

Напомним, 25 января произошел прорыв плотины в штате Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Ранее сообщалось о 150 жертвах

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