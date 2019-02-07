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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии приблизилось к 160

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Численность погибших в результате трагедии в штате Минас-Жерайс увеличилась до 157 человек.
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс
Спасательные работы в штате Минас-Жерайс
 
Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в Бразилии увеличилось до 157. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил портал Globo.
 
На четырнадцатый день поисков после аварии опознаны тела 134 погибших. Пропавшими без вести числятся 182 человека. 
 
Отмечается, что пожарные службы начали использовать во время поиска 250 специальных геолокационных устройств, которые могут отслеживать местонахождение спасателей и передавать их просьбы о помощи.
 
Напомним, 25 января произошел прорыв плотины в штате Минас-Жерайс. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. 
 

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Теги: Бразилия, жертвы, погибли, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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