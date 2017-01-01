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США требуют от Турции отказаться от С-400 - СМИ

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Вашингтон аннулирует сделку по поставке систем Patriot, если Анкара не откажется от покупки ЗРК у России.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф
 
США не будут продавать Турции систему Patriot, если власти страны продолжат настаивать на одновременной покупке у России С-400. Об этом изданию Hurriyet Daily News заявил высокопоставленный американский чиновник.
 
По его словам, такая сделка будет противоречить закону О противодействии противникам Америки (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка.
 
Источник издания подчеркнул, что покупка С-400 поставит под угрозу участие Турции в программе F-35 и, вероятно, приведет к "санкциям, в соответствии с положениями CAATSA".
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.
 
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе.
 

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Теги: Россия, США, Турция, ракеты, сделка, ЗРК Ratriot, С-400
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Источник: korrespondent.net

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