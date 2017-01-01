СМИ узнали сроки вывода военных США из Сирии

Белый дом еще не придумал план защиты курдских партнеров от нападения, однако готовится вывести войска к концу апреля.

В США установили дату окончательного вывода американских войск из Сирии. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal

По информации источников издания, вооруженные силы США готовятся вывести все американские силы из Сирии к концу апреля, хотя администрация Трампа еще не придумала план защиты своих курдских партнеров от нападения, когда они уйдут.

Отмечается, что если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью завершат вывод американских войск к концу апреля.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных

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