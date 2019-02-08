Госдеп: РФ начала гонку вооружений много лет назад

"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы соблюдали ДРСМД и другие соглашения о контроле над вооружениями, когда Россия их нарушала. Россия начала гонку вооружений восемь лет назад, когда нарушила ДРСМД", - отметила Томпсон.

По ее словам, США продолжают предоставлять России разведывательную информацию о нарушениях договора, но Москва отрицает эти данные.

Томпсон также напомнила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США "могут проводить научные исследования и разработки" в этой сфере.