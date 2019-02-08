В Японии начали спецзаседание из-за убийства ребенка родителями

Девочка умерла после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца. Органы опеки не встали на ее защиту, хотя им было известно о проблемах в семье.

Правительство Японии в пятницу, 8 февраля, открыло специальное заседание во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в связи с недавним убийством родителями своего ребенка при бездействии органов опеки. Об этом сообщает телеканал NHK

Японский премьер заявил, что школа, комитет по образованию, детская консультация не смогли спасти жизнь ребенка, несмотря на то, что им "был послан сигнал SOS".

Премьер дал указание в течение месяца провести срочную проверку во всех детских консультациях и выработать систему взаимодействия органов, причастных к защите жизни детей, включая полицию.

Отмечается, что в конце января 10-летняя Миа Курихара была обнаружена мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца.

По данным следствия, в школьной анкете девочка призналась, что ее регулярно избивает отец. Вместо того, чтобы встать на защиту ребенка, органы опеки совершили должностное нарушение и отдали анкету отцу.

В январе школа обратилась в органы опеки по поводу того, что Миа с начала года ни разу не появилась на занятиях.

Позже со слов матери стало известно, что отец избивал ребенка каждый день, заставлял стоять, не давал спать, будил и бил, поливал ледяной водой.

На теле девочки были заметны следы избиений, из-за чего отец не пускал ее в школу и на улицу.

Через два дня после сообщения о пропусках Миа умерла.