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К делу Скрипалей причастны пятеро россиян - СМИ

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Британская полиция в ближайшее время предоставит доказательства причастности к отравлению еще двух россиян.
Полиция на месте инцидента в Солсбери
Полиция на месте инцидента в Солсбери
Getty Images

Полиция Великобритании считает, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей могут быть причастны пятеро граждан России. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета Daily Mail.

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к делу еще двух россиян.

Отмечается, что полиция вышла на след еще двух россиян, которые посетили Британию в марте и, вероятно, уже вернулись в РФ.

Предположительно, новые фигуранты следствия выполняли вспомогательную роль и путешествовали отдельно от главных подозреваемых в причастности к отравлению - Александра Петрова и Руслана Боширова, указывает газета.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Великобритания уверена в причастности к инциденту России. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова.

Позже стало известно о третьем фигуранте дела.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Теги: Британия, полиция, россияне, Великобритания, подозреваемые, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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