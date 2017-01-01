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Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана

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Госсекретарь США заявил, что Иран нарушает предписания Совбеза ООН и обвинил страну в нежелании останавливать ракетную программу.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет. Об этом сообщил Помпео в Twitter.

По его словам, что этот шаг нужно предпринять, чтобы бороться с ракетной программой Тегерана.

"Последний запуск ракеты Ираном вновь доказывает, что Иран не делает ничего для остановки ракетной программы", - заявил Помпео.

Он также считает, что Тегеран игнорирует предписания Совета Безопасности ООН и расширяет свои возможности в части баллистических ракет.

"Мы должны восстановить более жесткие международные ограничения чтобы сдержать ракетную программу Ирана", - подчеркнул госсекретарь.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных

Напомним, 21 января Евросоюз утвердил санкции в отношении пяти граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, санкции, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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