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В РФ автобус упал в обрыв, есть погибшие

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Высота обрыва, по разным данным, составляла от восьми до 45 метров. Шесть человек погибли.
В РФ автобус упал с обрыва
В РФ автобус упал с обрыва
vk.com/Сообщество Типичный Междуреченск [ТМ]

В Кемеровской области России автобус с шахтерами перевернулся и упал с обрыва. В результате шесть человек погибли, 16 получили травмы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает РИА Новости.

Всех пострадавших госпитализировали: четверо в реанимации (в том числе водитель), а 12 - в состоянии средней тяжести.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, вахтовый автобус упал с высоты 40-45 метров. В свою очередь, в региональном СК заявили, что высота была не более восьми метров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следователи начали проверку, в ходе которой выяснят, был ли исправен автобус и проходил ли водитель медосвидетельствование.

Проверку после ДТП начали местная прокуратура, спецкомиссия компании и сотрудники СК.

Напомним, неделей ранее в России перевернулся автобус, перевозивший детей на соревнование. Семь человек погибли.

Также сообщалось о завершении расследования ДТП с участием актеров Дизель шоу.

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Теги: Россия, ДТП, смерть, автобус, шахтеры, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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