Гуайдо просит Ватикан помочь в урегулировании конфликта в Венесуэле

Временный президент Хуан Гуайдо и официальный Николас Мадуро обратились к Папе Римскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране. Об этом вечером в четверг, 7 февраля, сообщило Радио Свобода.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky TG24.

"Гуайдо уточнил, что такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов. Политик также сказал, что был бы рад принять Франциска в Венесуэле, и напомнил о том, что Папа Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад", - говорится в сообщении.

Перед этим к Папе Римскому обращался также президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Несколькими днями ранее Папа Франциск заявил, что Ватикан может выступить посредником в урегулировании венесуэльского кризиса, но лишь в том случае, если об этом попросят обе стороны.

Перед этим оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо заявила, что не намерена идти на диалог с Николасом Мадуро.

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