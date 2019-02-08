Кремль заявил, что им неизвестно ничего о переговорах по MH17

Песков переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать заявления по этой теме со стороны Нидерландов.

Кремлю неизвестно о каких-либо переговорах с Нидерландами по MH17 Getty Images

Кремль не располагает информацией о каких-либо переговорах с Нидерландами по теме крушения Boeing в Украине в июле 2014 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет", - ответил он на вопрос, известно ли Кремлю что-либо по поводу таких переговоров. Песков переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать заявления по этой теме со стороны Нидерландов.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов выразило уверенность, что в скором времени представители России сядут за стол переговоров по вопросу крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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