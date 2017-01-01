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В Бразилии горела футбольная база клуба Фламенго, есть жертвы

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У Рио-де-Жанейро сгорел недавно открытый ультрасовременный центр ФК Фламенго. Погибли, по меньшей мере, десять человек.
Последствия пожара на базе ФК Фламенго
Последствия пожара на базе ФК Фламенго
TV Globo

В Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро произошел пожар в тренировочном центре футбольного клуба Фламенго, в результате чего погибли, по меньшей мере, 10 человек, еще трое пострадали. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Reuters.

Указано, что пожар произошел в ультрасовременном центре футбольного клуба, который открыли после реконструкции два месяца назад.

Представители спасательных служб сообщают о не менее 10 погибших и трех пострадавших.

По данным местных СМИ, погибли юные спортсмены. Огонь добрался до помещения, в котором спали воспитанники футбольной академии Фламенго.

Напомним, ранее в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога. По подозрению в причастности к пожару задержали женщину, страдающую психическим расстройством.

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Теги: Бразилия, огонь, пожар, жертвы, Рио-де-Жанейро, Фламенго, база, пострадавшие, возгорание, футбольный клуб
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Источник: korrespondent.net

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