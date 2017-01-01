В многоквартирном доме в немецком городе Ламбрехт ночью вспыхнул пожар. Пять человек погибли.

Пожар в жилом доме в Германии swr.de

В Германии в многоквартирном жилом доме на севере страны произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает радио S"udwestrundfunk.

"В многоквартирном доме в Ламбрехте ночью вспыхнул пожар. Пять человек погибли", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Германии на пожаре жилого дома погибли пять человек

Известно, что погибшие - четверо мужчин и одна женщина. Их тела были обнаружены утром в пятницу в спальне съемной квартиры, личности устанавливаются.

Также полиция заявила о намерении провести вскрытие, поскольку не исключает, что умереть они могли не от пожара.

Отмечается, что огонь вспыхнул около полуночи в мансардном помещении. Жители трех других квартир в доме смогли спастись.

Предварительной причиной возгорания называют технический дефект или поджог из-за халатности. Сумма материального ущерба составляет несколько сотен тысяч евро.

Напомним, ранее в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога. По подозрению в причастности к пожару задержали женщину, страдающую психическим расстройством.

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