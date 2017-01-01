Впервые со Второй мировой. Ссора Италии и Франции

Между Италией и Францией разгорелся скандал из-за протестов "желтых жилетов", вопроса мигрантов и предстоящих выборов в Европарламент. Французы даже отозвали посла из Рима.

В объединенной Европе снова проблемы, и на этот раз речь даже не о Brexit. Конфликтуют два ключевых государства Евросоюза – Франция и Италия.

Париж обвиняет итальянцев в популизме и поддержке протестующих. У официального Рима к французам тоже вопросы накопились.

Ссора происходит на фоне избирательной кампании на выборах Европаламента и активно используется обеими сторонами для собственного пиара.

Корреспондент.net разбирался в перипетиях франко-итальянской вражды.

Поддержка “желтых жилетов”

Во Франции уже несколько месяцев продолжаются протесты “желтых жилетов”, начавшиеся в связи с повышением цен на бензин. За демонстрациями последовали массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией.

Правительство уже пошло даже на повышение ответственности за протесты, ради подавления насильственных демонстраций "желтых жилетов". Административным, а не судебным органам предлагается вводить запрет на протесты против определенных лиц, которых они считают серьезной угрозой общественному порядку. Нарушителям грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 7500 евро. По официальным данным, около 1000 полицейских и 1700 демонстрантов были ранены с тех пор, как начались акции "желтых жилетов". Но, похоже, протестующие пользуются поддержкой общества. И даже собираются оформиться в политическую силу для участия в предстоящих выборах Европарламента.

Действующее правительство Италии открыто поддерживает протестующих, что не может нравиться Парижу.

Вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо, являющийся также лидером Движения 5 звезд, провел с представителями французских "желтых жилетов" встречу, на которой, по сообщениям французских СМИ, обсуждалось возможное взаимодействие в свете предстоящих выборов в Европейский парламент. По итогам встречи итальянский политик сделал в Twitter многозначительную запись: "Ветер перемен перешел Альпы".

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalencon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 февраля 2019 г.

В начале января Ди Майо уже выступал в поддержку "желтых жилетов". "Не сдавайтесь!" - написал он тогда на официальной интернет-странице своего движения, добавив, что в Италии следят за акциями "желтых жилетов" с первых дней их появления и прекрасно понимают, по каким причинам они вышли с протестом на улицы французских городов. Он также заверил, что в случае необходимости 5 звезд готовы предоставить поддержку "желтым жилетам".

Тогда же вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, возглавляющий коалиционную правящую партию Лига, тоже выступил с заявлением в поддержку "желтых жилетов": он признал, что разделяет право людей протестовать против тех, кто ими управляет, при этом, правда, оговорившись, что "жестко и решительно осуждает любое насилие".

Реакция Франции

Во Франции сначала реагировали сдержанно, советуя итальянцам следить за собственным домом. Но после встречи Ди Майо с протестующими, перешли к более радикальным действиям.

Франция отозвала посла из Рима, объяснив это тем, что в течение нескольких месяцев остается объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных ремарок со стороны итальянских властей. В заявлении французского МИДа отмечается, что подобные атаки не имеют аналогов с момента окончания Второй мировой войны.

Как отмечает The Washington Post, в последний раз французского посла отзывали из Рима в 1940 году, когда фашистская Италия вступила в войну на стороне Германии против Франции и Великобритании.

Проблема мигрантов

Отношения между двумя странами резко ухудшились летом 2018 года, после того как крайне правые партии образовали правительство Италии. Новые итальянские власти отказались принимать судно Акварис с сотнями беженцев на борту, что Макрон назвал в определенной степени цинизмом и безответственностью. От французского президента потребовал извинений крайне правый вице-премьер Маттео Сальвини.

Но Макрон, вместо извинений, через несколько дней назвал популизм “своего рода проказой”, распространяющейся по Европе. В итоге судно Акварис приняла Испания, а Франция предложила убежище его пассажирам.

После отзыва французского посла Сальвини предложил Макрону провести личную встречу, чтобы уладить разногласия. При этом он выдвинул три предварительных условия. От Франции итальянцы требуют: прекратить выcылку иммигрантов, попавших во Францию через Италию, обратно в Италию, прекратить регулярные полицейские рейды на границе двух стран, в результате которых многим нелегалам не удается перебраться во Францию, выдать 15 бывших левых террористов, которые вели подпольную борьбу в Италии в 1970-е годы, а потом укрылись во Франции.

Требования по мигрантам вообще выглядят откровенно смешными, так что вряд ли Франция на них пойдет.

Всему виной выборы?

Как пишет The Guardian, власти Франции и Италии охотно эксплуатируют враждебный образ друг друга. Итальянское правительство представляет себя в качестве защитника простых людей, борца с общеевропейским истеблишментом. Макрон стремится показать себя политиком умеренного толка, который противостоит радикалам.

Слова о “проказе” Макрон повторил в конце 2018 года, говоря о предстоящих выборах в Европарламент. В одном из видеороликов партии Макрона Сальвини наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном был назван “раскольником Европы”. Итальянский вице-премьер, в свою очередь, в видео на Facebookназвал французского президента “ужасным”, призвал французов “взять собственную судьбу в свои руки” и не голосовать на выборах в Европарламент за партию Макрона.

Стабильности Европе такие предвыборные склоки точно не добавляют.