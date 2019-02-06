В Португалии задержали украинских моряков: На судне был кокаин

На судне обнаружен груз - 2,5 тонны кокаина.

Экипаж задержанного судна состоял из 11 человек, из них 8 - украинцы usionline.com

У берегов Португалии арестовано судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на Фонд помощи морякам Ассоль.

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Как выяснилось, судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января - в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого, по предварительным данным, составляет около 500 миллионов евро.

Задержанных моряков заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика.

По словам замначальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александра Хомяка, экипаж задержанного судна состоял из 11 человек, из них 8 - граждан Украины (пятеро - из Одессы), и по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции, передает “УНН“.

“Консул дважды с момента задержания посетил всех граждан Украины в месте содержания под стражей, в том числе 1 и 6 февраля“, - заявил Хомяк.

Сообщается, что всем морякам передали письма от родных.

Как сообщалось 11 января, украинского моряка Новичкова встретили в Одессе - в Иране ему грозила смертная казнь.