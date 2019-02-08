Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Генуе сносят мост, на котором погибли 43 человека

Комментариев: 0
На месте обвалившегося моста местные власти до конца текущего года планируют построить новый.
В Генуе сносят мост Моранди
В Генуе сносят мост Моранди
lastampa.it

Рабочие в Генуе начали сносить мост Моранди, от обвала которого в августе погибли десятки людей. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает La Stampa.

За началом работ наблюдали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонинелли.

"Сегодняшний день является очень символичным и представляет восстановление Генуи, Лигурии и Италии. До конца 2019 года мы обязаны отстроить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает", - сказал Конте.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера. Среди причин обрушения называли человеческую ошибку.

Усталость и гроза. Обвал моста унес десятки жизней

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, смерть, мост, обвал, Генуя, демонтаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь