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В Бразилии начали эвакуацию из-за возможного прорыва еще одной дамбы

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Бразильская Vale SA объявила об эвакуации около 500 человек в штате Минас-Жерайс из-за угрозы прорыва дамбы на ее руднике Gongo Soco.
Последствия прорыва дамбы в бразильском муниципалитете Брумадинью
Последствия прорыва дамбы в бразильском муниципалитете Брумадинью

В Бразилии крупнейший производитель железной руды в мире Vale SA объявила об эвакуации около 500 человек в штате Минас-Жерайс, поскольку власти страны опасаются прорыва еще одной дамбы на ее руднике Gongo Soco. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Указано, что бразильский регулятор горнодобывающей отрасли ANM потребовал эвакуации после того, как местные эксперты отказались подтвердить надежность плотины.

Теперь Vale намерена привлечь иностранных консультантов для оценки ситуации. Ожидается, что они прибудут на место 10 февраля.

Напомним, в конце января на Feijao - другом руднике Vale в штате Минас-Жерайс - произошел прорыв дамбы. Катастрофа унесла жизни более 150 человек.

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Теги: Происшествия, Бразилия, эвакуация, дамба, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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