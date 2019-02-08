Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

The Times употребила фразу "гражданская война в Украине"

Комментариев: 4
Ведущая британская газета The Times употребила фразу "гражданская война в Украине" в одной из своих статей о кори.
The Times написала фразу "гражданская война в Украине" в одной из своих статей
The Times написала фразу "гражданская война в Украине" в одной из своих статей
Campaign

Британская газета The Times употребила фразу "гражданская война в Украине" в одной из своих статей. Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию издания с просьбой исправить некорректное словосочетание, сообщает в пятницу, 8 февраля, пресс-служба дипведомства в Twitter.

"К сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны... Исправьте статью немедленно!" - говорится в сообщении.

Указано, что посол Украины Наталья Галибаренко также направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела Здоровье Крису Смиту.

Как отмечается, статья с некорректной фразой вышла на сайте The Times в пятницу днем. Она посвящена теме стремительного распространения кори в Европе. В материале, в частности, указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

Ранее в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Вскоре редакция газеты признала ошибку в публикации и извинилась за нее.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: война, Британия, СМИ, фото, издание, фразы, Великобритания, the times, гражданская война, газета, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Фарабунда_Марти    08.02.2019, 20:44
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Результат взвизгивания то каков? Подействовало?
Boxerogos    08.02.2019, 19:56
Оценка:  +4
Boxerogos
Определение"гражданская война"чётко прописано.Учитывая тот факт что нынешние территории ЛДНР-это Украина и что среди повстанцев,защищающих эти территории,львиная доля-коренные жители этих территорий,то именно гражданская война и идёт вот уже почти 5 лет.Для уходящей в ныбытие ШОКоладной власти,разум
Boxerogos    08.02.2019, 19:58
Оценка:  +3
Boxerogos
еется,это очень неприятная тема,ведь у неё"война с Россией"(на которой они зарабатывают миллиарды отнюдь не гривен).Но это ничего не меняет.На Донбассе вот уже почти пять лет идёт гражданская война!
adios    08.02.2019, 19:46
Оценка:  +3
adios
британия задрожала вся прям ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь