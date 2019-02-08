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Во Франции "желтые жилеты" готовятся к новой акции протеста

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Протесты 9 февраля пройдут в Париже, Бордо, Марселе и Монпелье.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

"Желтые жилеты" анонсировали новую акцию протеста в разных городах Франции. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает BFMTV.

Акция протеста запланирована на 9 февраля.

В частности, она пройдет в Париже - начнется на площади Шарля де Голля. Затем "желтые жилеты" пройдут по Елисейским полям. Завершить шествие они намерены на Марсовом поле.

Протесты также пройдут в таких городах как Бордо, Марсель и Монпелье.

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

По сообщению властей, во время акций протеста около 2000 человек получили ранения. Также известно о десяти погибших.

 

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Теги: Франция, протесты, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    08.02.2019, 20:44
Оценка:  0
Ruspidor
Да вышлите их на раиссю!
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