Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

CША перебросили боевые вертолеты в Латвию

Комментариев: 0
На авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде разместились 150 военных США. Они будут обслуживать вертолеты.
Вертолет США на авиабазе в Лиелварде
Вертолет США на авиабазе в Лиелварде
mil.lv

США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость – ред.) и с целью укрепления безопасности региона. Об этом сообщает Минобороны Латвии в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что вертолеты размещены на авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также в рамках ротации в страну на девять месяцев прибыли еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады.

Американцы будут обеспечивать работу вертолетов, проводить совместные тренировки с латвийскими военными и размещенным контингентом НАТО.

Cмотрите фотогалерею: CША перебросили боевые вертолеты в Латвию

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии четырех вертолетов UH-60M Black Hawk. Стоимость сделки оценивают в 200 млн долларов. Кроме вертолетов Латвия получит 10 двигателей и соответствующее оборудование.

Напомним, Литва безвозмездно передаст Украине боеприпасы на сумму 255 тысяч евро. Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, США, Латвия, видео, фото, вертолет, военные, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Sirko_123    09.02.2019, 00:11
Оценка:  0
Sirko_123
Захватили весь мир.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь