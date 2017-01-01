"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом

По результатам опроса Russmussen Reports, рейтинг американского лидера Дональда Трампа составляет 50%.

Трамп похвалил себя за высокий рейтинг



Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.

Согласно рейтингу, который составила компания Russmussen Reports, деятельность президента США поддерживают 50% американцев.

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