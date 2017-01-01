"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом
По результатам опроса Russmussen Reports, рейтинг американского лидера Дональда Трампа составляет 50%.
Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.
Согласно рейтингу, который составила компания Russmussen Reports, деятельность президента США поддерживают 50% американцев.
"Усердно работаю, спасибо вам!" – написал Трамп.
Working hard, thank you! pic.twitter.com/tnuHnw8kll— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля2019 г.
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Напомним, ранее сообщалось, что, по результатам опроса Morning Consult, рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого уровня – 40%.
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