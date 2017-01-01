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"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом

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По результатам опроса Russmussen Reports, рейтинг американского лидера Дональда Трампа составляет 50%.
Трамп похвалил себя за высокий рейтинг
Трамп похвалил себя за высокий рейтинг

Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.
 
Согласно рейтингу, который составила компания Russmussen Reports, деятельность президента США поддерживают 50% американцев.
 
"Усердно работаю, спасибо вам!" – написал Трамп.

Трамп - слабак? Как в США закончился "шатдаун"
 
Напомним, ранее сообщалось, что, по результатам опроса Morning Consult, рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого уровня – 40%.

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Теги: рейтинг, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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