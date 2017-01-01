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Дворец президента Венесуэлы остался без света

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Из-за аварии на станции значительная часть столицы Венесуэлы Каракаса, включая дворец президента, остались без света.
Во дворце президента Венесуэлы отключили свет
Во дворце президента Венесуэлы отключили свет
 
Часть Каракаса, включая дворец президента, остались без энергоснабжения в пятницу, 8 февраля. Авария произошла на станции Санта-Моника. Пострадали города Лос-Просерес и Санта-Моника, сообщала Национальная электрическая корпорация Венесуэлы.
 
Всего электричество перестало подаваться в 19 районах Каракаса. Дворец главы государства Мирафлорес также пострадал из-за перебоев в подаче электроэнергии. По данным СМИ, свет несколько раз гас во время общения Николаса Мадуро с иностранными журналистами.
 
Отмечается, что трансляция выступления президента прервалась, свет погас, и сотрудники службы безопасности на несколько минут окружили Мадуро плотным кольцом, ожидая, пока ситуация не разрешится.

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Напомним, в конце прошлого года в Нью-Йорке из-за взрыва на заводе "посинело" небо.

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Теги: свет, Венесуэла, электричество, Мадуро, Каракас
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Источник: РИА Новости

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