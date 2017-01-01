Дворец президента Венесуэлы остался без света
Из-за аварии на станции значительная часть столицы Венесуэлы Каракаса, включая дворец президента, остались без света.
Часть Каракаса, включая дворец президента, остались без энергоснабжения в пятницу, 8 февраля. Авария произошла на станции Санта-Моника. Пострадали города Лос-Просерес и Санта-Моника, сообщала Национальная электрическая корпорация Венесуэлы.
Всего электричество перестало подаваться в 19 районах Каракаса. Дворец главы государства Мирафлорес также пострадал из-за перебоев в подаче электроэнергии. По данным СМИ, свет несколько раз гас во время общения Николаса Мадуро с иностранными журналистами.
Отмечается, что трансляция выступления президента прервалась, свет погас, и сотрудники службы безопасности на несколько минут окружили Мадуро плотным кольцом, ожидая, пока ситуация не разрешится.
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