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Врачи оценили здоровье Трампа

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Американский лидер Дональд Трамп прошел четырехчасовой плановый медсмотр. Врачи оценили его здоровье как очень хорошее.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп обладает очень хорошим здоровьем. Об этом говорится в заявлении его личного врача Шона Конли, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.
 
"Я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", – заявил Конли.
 
По его словам, плановый медицинский осмотр продлился около четырех часов, в течение которых Трамп не проходил никаких процедур, которые бы потребовали наркоза или анестезии.
 
Отметим, что это второе полное медобследование, которое Трамп прошел в качестве президента. 

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Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

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Теги: здоровье, Трамп, Дональд Трамп, медосмотр
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Источник: korrespondent.net

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