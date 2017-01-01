Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в 90 км к юго-западу от населенного пункта Тандаг.



Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS)

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 24 километров в 90 км к юго-западу от населенного пункта Тандаг.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



На шахте в Польше произошло землетрясение: пропали 14 горняков

Напомним, ранее на границах с Украиной произошло два землетрясения. Так, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна был зафиксирован толчок мощностью в 3,8 балла. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на территории Польши.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet