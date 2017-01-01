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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в 90 км к юго-западу от населенного пункта Тандаг.
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS)

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 24 километров в 90 км к юго-западу от населенного пункта Тандаг.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

На шахте в Польше произошло землетрясение: пропали 14 горняков

Напомним, ранее на границах с Украиной произошло два землетрясения. Так, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна был зафиксирован толчок мощностью в 3,8 балла. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на территории Польши.

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Теги: Землетрясения, Филиппины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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