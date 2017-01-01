Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гуайдо допустил применение военной силы Мадуро

Комментариев: 0
Хуан Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу для свержения Николаса Мадуро.
Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы


Лидер оппозиции Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуайдо допустил возможность иностранной интервенции. Об этом спикер парламента заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Гуайдо, для ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро может потребоваться "достаточное давление", наиболее эффективным вариантом которого может стать военное вторжение.

"Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", – отметил политик.

По мнению лидера оппозиции, Мадуро не уйдет самовольно "после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Венесуэла, Мадуро, Хуан Гуайдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь