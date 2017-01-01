Жертвами ливней в Чили стали девять человек
От непогоды пострадали северные районы Чили. Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов.
Девять человек погибли в результате последствий сильных дождей на севере Чили, сообщают местные СМИ.
Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов. Из-за сильных ливней оказались полностью разрушены 75 зданий.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы.
В Риме из-за ливня затопило метро
В Риме из-за ливня затопило метро
Напомним, в сентябре 2018 года в Мексике от ливней пострадали 170 тысяч человек.
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