Жертвами ливней в Чили стали девять человек

От непогоды пострадали северные районы Чили. Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов.

Из-за ливней в Чили погибли девять человек



Девять человек погибли в результате последствий сильных дождей на севере Чили, сообщают местные СМИ.



Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов. Из-за сильных ливней оказались полностью разрушены 75 зданий.







В Риме из-за ливня затопило метро

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet