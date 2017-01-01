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Жертвами ливней в Чили стали девять человек

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От непогоды пострадали северные районы Чили. Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов.
Из-за ливней в Чили погибли девять человек
Из-за ливней в Чили погибли девять человек

Девять человек погибли в результате последствий сильных дождей на севере Чили, сообщают местные СМИ.
 
Вышедшие из берегов реки повредили более 800 домов. Из-за сильных ливней оказались полностью разрушены 75 зданий.
 
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил территорию провинции Лоа зоной катастрофы.

В Риме из-за ливня затопило метро
 
Напомним, в сентябре 2018 года в Мексике от ливней пострадали 170 тысяч человек.

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Теги: жертвы, дожди, Чили, ливень
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Источник: korrespondent.net

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